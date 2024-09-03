  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Nicea
  4. Rezydencja s vidom na more i bassejnomh

Rezydencja s vidom na more i bassejnomh

Nicea, Francja
od
$383,099
;
5
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32798
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Francja
  • Region / Państwo
    Francja metropolitalna
  • Okolica
    Alpy Nadmorskie
  • Miasto
    Nicea

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Nicea, Francja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Rezydencja Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Francja
od
$397,507
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francja
od
$931,030
Rezydencja Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Nicea, Francja
od
$410,131
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Francja
od
$356,565
Rezydencja
Antibes, Francja
od
$468,773
Państwo przegląda
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Nicea, Francja
od
$383,099
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, Francja
od
$233,049
Kompleks oferuje szeroką gamę apartamentów: od studia do 4 pokoi z panoramicznymi oknami i balkonami. Dla wygody mieszkańców na parterze będą sklepy. W kompleksie znajduje się również parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w malowniczej miejscowości Plaisir, na z…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Francja metropolitalna, Francja
od
$344,545
Dobrze utrzymany kompleks mieszkalny obejmuje różne rodzaje apartamentów (od studia do apartamentów z czterema sypialniami), 6 lokalnych sklepów na parterze, wspólny taras do relaksu na dachu, strefa parkingowa (1 miejsce parkingowe na apartament). Ogrzewanie i dostawa ciepłej wody z miejski…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Francja
od
$477,750
Kompleks położony zaledwie kilka minut od plaż i przystani oferuje apartamenty od 2 do 5 pokoi wykończone wysokiej jakości materiałami. Tarasy rezydencji są magicznymi miejscami, które zacierają granice pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym. Na najwyższym piętrze znajdują się prestiżowe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Francja
Jak zdobyć wizę talentową i przeprowadzić się do Francji: osobiste doświadczenia i porady
03.09.2024
Jak zdobyć wizę talentową i przeprowadzić się do Francji: osobiste doświadczenia i porady
Wyświetlić wszystkie publikacje