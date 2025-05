Kompleks mieszkalny New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France

Wyobraź sobie blask świtu nad Morzem Śródziemnym każdego dnia. Cała rezydencja stoi przed zatoką Monako jak płótno wprawione przez wzgórza zanurzające się w morzu. Posiada niezakłócony widok na "Rocher" Monako, jego stare miasto, katedrę i pałac księcia. Tak więc większość szerokich tarasów lub prywatnych ogrodów o powierzchni do 355 m2, staje się miejscem codziennej kontemplacji jako przedłużenie mieszkania.

W sercu ogrodu, zachowanego i ozdobionego, architektura rezydencji, wrażliwa na jej środowisko, podąża za krzywymi wzgórzami. Dzięki swojej głośności i lekkim i niezgrabnym elewacjom, wyróżnionym kamiennym fundamentem, projekt wymaga niedomówienia. Daje dumę miejsca wielu dużych otworów szklanych, obiecujące światło i otwarte widoki na morze. Oszkliwione balustrady zapraszają na wszechobecne widowisko natury w ogrodzie, gdzie rośliny wykazują harmonię ich kolorów i zapachów. Tarasy i ogrody warstwowe ozdobione są drzewami oliwnymi, dębami holm, drzewami pomarańczowymi, bougainvillea i jaśminu, w czystej tradycji śródziemnomorskich ogrodów.

Aby udoskonalić swój bezkompromisowy komfort, rezydencja posiada wellness z usługami godnymi kurortu. Rezerwacja dla wszystkich mieszkańców obejmuje spa, saunę, łaźnię parową i sprzęt fitness. Całkowicie oszklone, otwiera się na mały sąsiadujący ogród z drzewami i kwiatami, aby przedłużyć swoje ćwiczenia lub relaksujący czas.

Cechy mieszkania

Rezydencja łączy doskonałość i wyłączność oferując apartamenty od studia do pięciu pokoi. Ich skład, w większości, obejmuje wiele pomieszczeń magazynowych, pralnia, garderoba lub spiżarnia, a także dobrze wyznaczone pomieszczenia mieszkalne. Po stronie dziennej, przestronne salony i otwarte lub zamknięte kuchnie, w zależności od planów. Na stronie nocnej, z 3-pokojowych apartamentów, główna sypialnia korzysta z pokoju prysznicowego lub łazienkę, a dla niektórych, prawdziwa garderoba do fit. Niektóre pokoje otwarte na zewnątrz, balkon lub ogród i cieszyć się widokiem na morze.

Drzwi lądowania z zamkiem A2P

Videophone i kontrola dostępu przez Vigik

Lobby i lądowania urządzone przez projektanta wnętrz

Bezpieczne parkingi na dachu

Magazynowanie rowerów

Możliwość piwnicy na poziomie ogrodu

Izofoniczne

Laminowane parkiet fl ooring w pomieszczeniach do pobytu i sypialniach

Odwracalna klimatyzacja kanalizacyjna

Płytki podłogowe i płytki o pełnej wysokości wokół kąpieli i pryszniców

Próżność jednostka z oświetlone lustro w łazienkach i prysznicem

Podgrzewana szyna ręcznika i ekran prysznicowy

Szafki

Lakierowana zewnętrzna stolarka aluminiowa

Rolety motorowe

Urządzenia wstępne do automatyki domowej

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Monte Carlo cieszy się luksusem, pięknem i ekskluzywnym życiem, zarówno dla życia, jak i dla wypoczynku w musującym, bezpiecznym i ponadczasowym otoczeniu. Tylko 500 m spacerem od granicy Monegasque, rezydencja jest prawie częścią Księstwa i korzysta ze wszystkich jego bogactwa na co dzień. W dzielnicy mieszkalnej na wzgórzu, ten adres, łatwy w dostępie, oferuje wiele udogodnień na piechotę: eleganckie sklepy, minimarket, szkoła i college. W sąsiednim Parc de Grima znajduje się las zaprojektowany jako park ekologiczny z szlakiem botanicznym, miejscem piknikowym i szlakiem treningowym. W pobliżu znajduje się "Little Montmartre of the Côte d 'Azur", urokliwe ulice centrum miasta odkrywają się wraz z fasadami Belle Epoque i Art Deco, utrzymując przy życiu autentyczną i odnowioną atmosferę tego miejsca.