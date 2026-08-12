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Wille na sprzedaż w Francja

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471 obiekt total found
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 952 m²
Sprzedaż osiedla składającego się z dwóch willi między Cannes i Niceą, w bezpośrednim sąsied…
$14,68M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypoziomowa nowoczesna willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych.m.położony na wzgórzach…
$5,24M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Sprzedaż willi w spokojnej okolicy w Biot, w prestiżowej, krytej i bezpiecznej wiosce. Willa…
$3,03M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 257 m²
Wynajem i sprzedaż willi na prestiżowym Cape Cap d 'Antibes w pobliżu plaży Salis. Nowoczesn…
$5,65M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 625 m²
Dwupiętrowa willa w nowoczesnym stylu, znajduje się w cichej zielonej okolicy w Mougins, 10 …
$7,58M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Sprzedaż willi w nowoczesnym stylu, o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Położony na wzgór…
$14,56M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Provençal dom o powierzchni 260 m2, z pięknym widokiem na Morze Śródziemne i Alpy, z dobrze …
$4,32M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
W sercu Cannes, zaledwie kilka minut od promenady Croisette i Pałacu Festiwalu, rzadkiej wil…
$2,52M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 450 m²
Dwupiętrowa nietypowa willa w stylu bel epoc, o łącznej powierzchni 450 metrów kwadratowych …
$4,08M
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Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż w pełni odnowionej willi znajduje się w zamkniętej domenie na elewacji Theul- sur- …
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Duża willa na wzgórzach Wilfrans-sur-mer na Lazurowym Wybrzeżu Francji. Podzielony na 2 apar…
$2,22M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
Luksusowa posiadłość, dogodnie położona na wzgórzach Muzhen, z panoramicznym widokiem na mor…
$6,82M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 650 m²
Przestronne willa w zamkniętej domenie na wzgórzach Trias, Teul- sur- Mer, z panoramicznym w…
$6,94M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Sprzedaż luksusowej willi przed wanną na Cap d’Antibes z basenem ze słoną wodą i pięknym wid…
$10,44M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Wille na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym położonym w jednym z najbardziej prestiżowy…
$2,57M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Ta luksusowa willa z widokiem na morze i góry znajduje się na Cap d 'Antibes, obok piaszczys…
$11,08M
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Sprzedaż domu w Villeneuve-Lub, 2 km od morza, w elitarnej wiosce z parkiem, kortami tenisow…
$3,44M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 620 m²
Piętro 3
Trzypiętrowa willa z windą, znajduje się w malowniczym kurorcie Villefranche- sur- Mer. Z ka…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Rue Edouard Perrichi, Francja
Willa
Rue Edouard Perrichi, Francja
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Z widokiem na Zatokę Cannes, Wyspy Lérins i Morze Śródziemne, ta wyjątkowa willa o powierzch…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Mała willa w typowym stylu Nisouaz, dogodnie usytuowany w Villefranche, w pobliżu Nicei i Mo…
$1,98M
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$539,127
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Piętro 2
Sprzedaż ekskluzywnej 4-piętrowej nieruchomości, o powierzchni mieszkalnej 1,108 m2, znajduj…
$11,21M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Willa w Super Cannes jest dobrze zachowaną willą o powierzchni 300 m2, z doskonałym panorami…
$5,25M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Sprzedaż luksusowej jednopoziomowej willi w Mougins o powierzchni mieszkalnej około 650 mkw.…
$9,02M
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Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Nowoczesna willa z basenem i widokiem na morze, znajduje się w cichym przytulnym miejscu na …
$5,54M
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