Kompleks mieszkalny Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France

Kompleks ten położony jest w samym sercu Marais i oferuje eleganckie apartamenty, od studia do dwupokojowych apartamentów. Są to eleganckie przestrzenie mieszkalne, które odpowiadają wszystkim potrzebom. Ten historyczny budynek, pochodzący z XVIII wieku, składa się z trzech połączonych ze sobą domów, które zachowały swój urok z oryginalnymi podłogami parkietowymi i wspaniałymi odsłoniętymi belkami. Położony na rogu, budynek ma piękną fasadę z widokiem na Rue Saint- Antoine, oferuje doskonałą widoczność. Parter jest zajmowany przez pomieszczenia handlowe z ich piwnicami, a wyższe poziomy (R + 5 i R + 6) dom 19 apartamentów. Bezpieczny dostęp z ulicy prowadzi do lądowania wyposażonego w windę, a także do schodów A, B i C, które łączą podłogi. Wspólne obszary są eleganckie, z parkietem podłogi i piękny szklany dach. Fasady, dach i obszary wspólne są w doskonałym stanie, zachowując charakter i integralność budynku.

Cechy mieszkania

Każdy apartament został całkowicie odnowiony, aby połączyć zabytkowy urok obszaru z nowoczesnym, wysokiej jakości wykończenia. Remont obejmuje wykorzystanie wyśmienitych materiałów, szyb i doskonale wyposażonych kuchni, które łączą estetykę i funkcjonalność.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dom znajduje się w historycznej dzielnicy Marais, w 4. dzielnicy Paryża. Ten ikoniczny adres ma wiele zalet. Lokalizacja jest idealna dla tych, którzy chcą cieszyć się historycznym urokiem Paryża, mając jednocześnie łatwy dostęp do wszystkich nowoczesnych udogodnień. Obszar znany jest z brukowanych ulic, zabytkowych budynków, muzeów (takich jak Muzeum Carnavalet) i butików mody. Dom znajduje się w pobliżu Sekwany, która zapewnia łatwy dostęp do spacerów wzdłuż banków.