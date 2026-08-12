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Rezydencje na sprzedaż w Francja

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5 obiektów total found
Rezydencja 25 pokojów w Paryż, Francja
Rezydencja 25 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 900 m²
Prawdziwe arcydzieło epoki Belle Epoque, tej wspaniałej rezydencji, ukrytej w zielonych alej…
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Rezydencja 12 pokojów w Wersal, Francja
Rezydencja 12 pokojów
Wersal, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wyjątkowa willa znajduje się w prestiżowym mieście (78430), zaledwie 20 minut od, na malo…
$2,10M
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Hotel Invest
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Rezydencja 6 pokojów w Cannes, Francja
Rezydencja 6 pokojów
Cannes, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piękna rezydencja z 1900 roku, całkowicie odnowiona, 250 m², 10 minut spacerem od centrum mi…
$1,84M
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Agencja
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Rezydencja w Rouen, Francja
Rezydencja
Rouen, Francja
Duża rezydencja w stylu starego 11 sypialni na 3,7 hektara działki znajduje się między Deauv…
$1,59M
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Agencja
Аталанта
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Rezydencja 7 pokojów w Cannes, Francja
Rezydencja 7 pokojów
Cannes, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
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