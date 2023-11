New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France

Nicea, Francja

od €289,000

Przytulny kompleks o nowoczesnej i eleganckiej architekturze obejmuje 16 luksusowych apartamentów, które mają od 2 do 4 pokoi i wspaniałe przestrzenie na zewnątrz - tarasy i prywatne ogrody. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest w cichej dzielnicy mieszkalnej Caucade. Możesz łatwo dojść do przedszkola i szkoły, które znajdują się naprzeciwko rezydencji, a także do szkół wyższych i lokalnych sklepów. Zaledwie 300 metrów od hotelu znajduje się centrum sportowe i kulturalne AnimaNice, które oferuje różnorodne zajęcia, takie jak tenis, taniec, siłownia, joga i malarstwo. W ciągu kilku minut można również dotrzeć do szkół średnich, kompleksów sportowych, sali koncertowej Nikaia, stadionu Allianz Riviera i kina multipleksowego Lingostiere. Kompleks położony jest w pobliżu linii tramwajowych 2 i 3, autostrady A8 i międzynarodowego lotniska w Nicei i oferuje optymalną dostępność we wszystkich kierunkach.