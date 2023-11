Cannes, Francja

od €289,000

Kompleks mieszkaniowy składa się z trzech budynków z ogrodem śródziemnomorskim. Kompleks obejmuje apartamenty od 2 do 5 pokoi o różnych układach. Apartamenty oferują nowoczesny komfort, łącząc funkcjonalność i wyrafinowanie. Wszystkie salony i sypialnie mają bezpośredni dostęp do balkonu. Duże wykusze w głównych pokojach zapewniają dużo światła przez cały dzień. Wyposażenie i wyposażenie w domu Dostęp do garaży w piwnicy za pomocą indywidualnego pilota Bezpieczny system kontroli dostępu z domofonem wideo Przechowywanie rowerów z gniazdkami elektrycznymi Ogrzewanie i chłodzenie powietrzem za pomocą pompy ciepła We wszystkich pokojach podłogi układane są płytkami porcelanowymi 60x60 cm Gładka farba we wszystkich pokojach Elektryczne rolety w salonach Łazienki wyposażone są w podgrzewany wieszak na ręczniki, toaletkę, oświetlone lustro Toalety naścienne Szafy z przesuwanymi drzwiami Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest w uprzywilejowanej lokalizacji, kilka minut od prestiżowej Croisette. Na południu znajduje się 5 km piaszczystych plaż i rozwinięta promenada z widokiem na wyspy Lérins, na północy - park przyrody La Croix des Gardes, na zachodzie - masyw Esterel. Przedszkola i szkoły znajdują się niecałe 500 metrów od hotelu, a do uniwersytetów można dotrzeć w 5 minut rowerem. Na zakupy można łatwo dotrzeć do centrów handlowych Tourrades i Canardière, gdzie można znaleźć rzadką różnorodność marek. 50 m od linii autobusowych 2, 11 i N2 do centrów handlowych i plaż Tourrades 6 minut od autostrady A8 4 minuty od dworca kolejowego do Cannes, Nice-Ville, Monako 30 minut jazdy samochodem od międzynarodowego lotniska Nicea-Lazurowe Wybrzeże