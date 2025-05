Kompleks mieszkalny Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France

Projekt rezydencji jest odpowiedzią na nowoczesne wymagania bioklimatyczne. Unikalny układ fasad pozwala cieszyć się wyjątkową panoramą eko-doliny Nicei, od wzgórz Riwiery do wybrzeża. W apartamentach, każdy szczegół został przemyślany w celu poprawy komfortu życia: duże balkony i tarasy, zdejmowane okiennice, duże okna przesuwne itp. dają każdemu apartamentowi niezrównane cechy. Istnieją różne rodzaje apartamentów do wyboru - od studia do czteropokojowych apartamentów. Kompleks będzie miał parking rowerowy o powierzchni 170 m2 z miejscem na naprawy, parking dla samochodów z ładowarkami elektrycznymi, sklepy na parterze i zielony dach.

Bezpieczny dostęp przez wideo z kolorowym ekranem

Płytka do wyboru

Łazienka wyposażona jest w próżność, kran, lusterko, światło ściany LED i elektryczne ręczniki szyny

Zbiorowe ciepłej wody i ogrzewania dzięki miejskiej sieci grzewczej

Przesuwane okna w salonie

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w samym sercu ekodzielnicy, między Grand Arenas i stadionu Riwiera Allianz, a zaledwie 300 m od przystanku tramwajowego. Wszystko czego potrzebujesz jest w pobliżu - transport, przedszkola, uniwersytety, biura, sklepy, restauracje, sale koncertowe.