Z dumą prezentujemy nasz nowy projekt kurortu Storia Del Mare, jeden z

najbardziej luksusowe projekty w centrum Hurghady

Ośrodek Storia Del Mare rozwijany jest przez CASTELLO.

Ośrodek dysponuje promenadą spacerową nad oceanem, apartamentami z widokiem na ocean i panoramicznym widokiem na wyspy Morza Czerwonego. Wiele wejść i wind dla osobnego

CASTELLO Zostało założone w 1999 roku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na projekty turystyczne w Hurghadzie. Po udanym uruchomieniu projektu New Cairo Capital i naszym wieloletnim doświadczeniu w zapewnianiu zadowolenia gości z naszych hoteli



KOSZT UTRZYMANIA ZA DOSTAWĘ PRAWIE 200 m DO MORZA

Całkowita powierzchnia gruntu 10500 metrów kwadratowych

WYBÓR PONAD 650 mieszkań Dostawa w ciągu jednego roku

Porozmawiajmy o Twojej inwestycji!

ODWIEDŹ NAS

W centrum Hurghady

Bezpośrednio do hotelu Hilton Platz

10 minut od lotniska i 15 minut od El Gouny

