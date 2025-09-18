O nas
Z dumą prezentujemy nasz nowy projekt kurortu Storia Del Mare, jeden z
najbardziej luksusowe projekty w centrum Hurghady
Ośrodek Storia Del Mare rozwijany jest przez CASTELLO.
Ośrodek dysponuje promenadą spacerową nad oceanem, apartamentami z widokiem na ocean i panoramicznym widokiem na wyspy Morza Czerwonego. Wiele wejść i wind dla osobnego
CASTELLO Zostało założone w 1999 roku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na projekty turystyczne w Hurghadzie. Po udanym uruchomieniu projektu New Cairo Capital i naszym wieloletnim doświadczeniu w zapewnianiu zadowolenia gości z naszych hoteli
KOSZT UTRZYMANIA ZA DOSTAWĘ PRAWIE 200 m DO MORZA
Całkowita powierzchnia gruntu 10500 metrów kwadratowych
WYBÓR PONAD 650 mieszkań Dostawa w ciągu jednego roku
Porozmawiajmy o Twojej inwestycji!
ODWIEDŹ NAS
W centrum Hurghady
Bezpośrednio do hotelu Hilton Platz
10 minut od lotniska i 15 minut od El Gouny
