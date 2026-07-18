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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Ypsonas Municipality, Cypr

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8 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe w Ypsonas Municipality, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Ypsonas Municipality, Cypr
Nowy magazyn biurowy zbudowany w 2024 roku dostępny do wynajęcia. - 4 formy plantatorów kon…
$18,232
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Magazyn 1 000 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Magazyn 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 000 m²
Najlepszy magazyn przemysłowy w Ypsonas, Limassol, obecnie dostępny do wynajęcia. Oferując 1…
$10,466
za miesiąc
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Magazyn 900 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Magazyn 900 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Przestronny Magazyn z prywatnymi biurami Ypsonas. Położony na północ od autostrady na trzeci…
$10,590
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
Magazyn 1 000 m² w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Magazyn 1 000 m²
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 000 m²
Położony bezpośrednio na głównej drodze Ypsonas, jednej z najbardziej rozwiniętych i dobrze …
$10,219
za miesiąc
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 1 584 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 584 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 584 m²
Dostępne do wynajęcia, to przestronne używane biuro oferuje 1584 m ² powierzchni wewnętrznej…
$64,530
za miesiąc
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Pomieszczenie biurowe 1 188 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 188 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 188 m²
Ten przestronny, używany gabinet oferuje 1188 m ² powierzchni wewnętrznej, dogodnie położony…
$48,398
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 000 m²
Magazyn o powierzchni pokrytej 1000 m2 i powierzchni 4000 m2 w obszarze przemysłowym Agios S…
$9,179
za miesiąc
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Magazyn 1 100 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Magazyn 1 100 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 100 m²
Opis własności Doskonała okazja do wynajęcia nowoczesnego i dobrze utrzymanego magazynu w b…
$17,284
za miesiąc
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