  2. Cypr
  3. Ypsonas Municipality
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Ypsonas Municipality, Cypr

nieruchomości komercyjne
1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 2 011 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Dochodowa nieruchomość 2 011 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 176
Powierzchnia 2 011 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: nowoczesny budynek mieszkalny w ramach projektu o łącznej powierzchni wnętrza 2…
$22,21M
