Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Yeroskipou, Cypr

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Dostępne do wynajęcia jest dobrze utrzymane powierzchni biurowej znajduje się w tętniącej ży…
$1,049
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 48 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 48 m²
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Dostępne do wynajęcia jest dobrze utrzymane powierzchni biurowej znajduje się w tętniącej ży…
$583
za miesiąc
