  2. Cypr
  3. Vouni
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Vouni, Cypr

7 obiektów total found
Mieszkanie w Vouni, Cypr
Mieszkanie
Vouni, Cypr
Ogromny rozmiar 6355m2 gruntów rolnych z niesamowitym widokiem panoramicznym w miejscowości …
$51,854
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Vouni, Cypr
Mieszkanie
Vouni, Cypr
Nice 6355m2 gruntów rolnych z niesamowitym widokiem panoramicznym w miejscowości Vouni w Lim…
$57,616
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Vouni, Cypr
Mieszkanie
Vouni, Cypr
Trzy przyległe części ziemi położone w miejscowości Vouni, Limassol. Powierzchnia całkowita…
$69,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Vouni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Vouni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Oddzielony trzypokojowy dom w pięknej okolicy z fantastycznym widokiem Dom znajduje się w sp…
$368,743
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Vouni, Cypr
Mieszkanie
Vouni, Cypr
Grunty rolne na obszarze Vouni w strefie Limassol w G3, 10% pokrycie, gęstość budynku 10% i …
$40,331
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Vouni, Cypr
Mieszkanie
Vouni, Cypr
Ziemia dostępna w pięknej miejscowości Vouni. 35 km do Limassol. Może podlegać opodatkowaniu…
$241,988
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Vouni, Cypr
Mieszkanie
Vouni, Cypr
Grunty mieszkalne w obszarze Vouni w Limassol w strefie H4, wskaźnik pokrycia 25%, gęstość b…
$17,285
Zostaw prośbę

