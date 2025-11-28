Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tsada
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Tsada, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 258 m²
Piękny 4 sypialnia dom położony w cichej okolicy Tsady. Posiadłość znajduje się bardzo pryw…
$4,609
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie 4 pokoi w Tsada, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 258 m²
Piękny 4 sypialnia dom położony w cichej okolicy Tsady. Posiadłość znajduje się bardzo pryw…
$4,609
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tsada, Cypr

z Ogród
Realting.com
Udać się