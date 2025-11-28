Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Tsada
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Tsada, Cypr

1 obiekt total found
Bungalow w Tsada, Cypr
Bungalow
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Na sprzedaż jest ten piękny bungalow z odsprzedażą w prestiżowej okolicy Mintis Hills w Zada…
$2,55M
