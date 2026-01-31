Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Troodos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Troodos, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Troodos, Cypr
Mieszkanie
Troodos, Cypr
Zdobądź możliwość posiadania 25,284 m2 nieskazitelnej ziemi w spokojnych górach Troodos, zal…
$783,579
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Troodos, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się