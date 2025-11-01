Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Treis Elies
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Treis Elies, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Treis Elies, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Treis Elies, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Treis Elies, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się