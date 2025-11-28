Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Trachoni Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Trachoni Municipality, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 360 m²
Jest to dom z 5 sypialniami o wewnętrznej powierzchni pokrytej 360m ², siedzi na powierzchni…
$2,881
za miesiąc
Mieszkanie w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie
Trachoni Municipality, Cypr
Powierzchnia 1 000 m²
Magazyn zlokalizowany w Trachoni w Limassol jest już dostępny. Ma obszar 1000 metrów kwadrat…
$1,037
za miesiąc
