Mieszkania na sprzedaż w Telliria Community Cluster, Cypr

10 obiektów total found
Mieszkanie w Kato Pyrgos, Cypr
Mieszkanie
Kato Pyrgos, Cypr
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pachyammos, Cypr
Mieszkanie
Pachyammos, Cypr
Land of 1598sqm in a walking distance to the sea . With building density 90% , coverag…
$203,212
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kato Pyrgos, Cypr
Mieszkanie
Kato Pyrgos, Cypr
Residential land of 4683sqm located in KatoPyrgosof Nicosia with the following features…
$348,363
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Pigenia, Cypr
Mieszkanie
Pigenia, Cypr
We are excited to present two adjacent plots of land in Pigenia, (Pyrgos ) a picturesque vil…
$313,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pachyammos, Cypr
Mieszkanie
Pachyammos, Cypr
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pigenia, Cypr
Mieszkanie
Pigenia, Cypr
Residential land of 8027sqm in Pigenia with the following features: Building density:45% …
$232,242
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Kato Pyrgos, Cypr
Mieszkanie
Kato Pyrgos, Cypr
Residential land of 5500 sqmwith building density 90%, coverage 50% and 2 floors allowance w…
$267,078
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pigenia, Cypr
Mieszkanie
Pigenia, Cypr
Residential land of 7358sqm located in Pigeniawith the following features: Building dens…
$232,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pachyammos, Cypr
Mieszkanie
Pachyammos, Cypr
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Zostaw prośbę
AuraAura
Mieszkanie w Kokkina, Cypr
Mieszkanie
Kokkina, Cypr
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
Zostaw prośbę

