Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Sotira Lemesou Municipality, Cypr

1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Bardzo ładne sześć sypialni w pełni umeblowany dom z ogrodem i basenem w miejscowości Sotira…
$921,858
Parametry nieruchomości w Sotira Lemesou Municipality, Cypr

