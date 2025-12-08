Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Salamiou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Salamiou, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Salamiou, Cypr
Mieszkanie
Salamiou, Cypr
Mieszkalne działki w Salamiou Village. Jest to sprzedaż połowy udziału w ziemi, która wynosi…
$149,802
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Salamiou, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się