Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Psimolofou
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Psimolofou, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa w Psimolofou, Cypr
Willa
Psimolofou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Experience modern, comfortable living in this energy-efficient residence. Boasting 3 bedroom…
$331,427
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Psimolofou, Cypr
Willa
Psimolofou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Experience modern, comfortable living in this energy-efficient residence. Boasting 3 bedroom…
$331,427
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Psimolofou, Cypr
Willa
Psimolofou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Experience modern, comfortable living in this energy-efficient residence. Boasting 3 bedroom…
$331,427
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Psimolofou, Cypr
Willa
Psimolofou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Experience modern, comfortable living in this energy-efficient residence. Boasting 3 bedroom…
$331,427
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Psimolofou, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się