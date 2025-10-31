Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Bungalow
  5. Widok na góry

Długoterminowy wynajem bungalowów z widokiem na góry w Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bungalow z 3 sypialniami w Peyia, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
za miesiąc
Zostaw prośbę
Bungalow z 2 sypialniami w Mousere, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Mousere, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Cypr

z Ogród