Mieszkania w górach na sprzedaż w Prodromos, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
Przedstawiamy piękną willę z trzema sypialniami w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development,…
$3,38M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 319 m²
Prezentacja wyjątkowej willi z 4 sypialniami w prestiżowym Berengaria Hotel Development, poł…
$4,40M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Przedstawiamy wspaniałą willę z trzema sypialniami w ekskluzywnym Berengaria Hotel Developme…
$3,36M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 319 m²
Prezentacja wyjątkowej willi z 4 sypialniami w prestiżowym Berengaria Hotel Development, poł…
$4,41M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Prezentacja wspaniałej willi z 4 sypialniami w prestiżowym Berengaria Hotel Development, poł…
$3,78M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 324 m²
Prezentacja wspaniałej willi z 4 sypialniami w prestiżowym Berengaria Hotel Development, poł…
$3,78M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
Przedstawiamy piękną willę z trzema sypialniami w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development,…
$3,38M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Przedstawiamy wspaniałą willę z trzema sypialniami w ekskluzywnym Berengaria Hotel Developme…
$3,36M
Zostaw prośbę

