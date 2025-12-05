Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Prastio Kellakiou, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Prastio, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Prastio, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Ten unikalny i wszechstronny obiekt, położony w uroczej miejscowości Prastio, oferuje mnóstw…
$1,38M
Mieszkanie w Prastio, Cypr
Mieszkanie
Prastio, Cypr
Ten kraj o powierzchni 4.348 m2 znajduje się w Omodos Village, 300 m od rzeki. Gęstość budyn…
$69,139
Parametry nieruchomości w Prastio Kellakiou, Cypr

