  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Polemi
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Polemi, Cypr

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Polemi, Cypr
Dom 5 pokojów
Polemi, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Podłoga gruntowa - 145 m ² Prywatne wejście 3 duże sypialnie 1 łazienka Komfortowy salon…
$343,903
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Polemi, Cypr
Willa
Polemi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż duża prywatna willa w Polemi wsi Pafos w prywatnej pięknej zielonej okolicy na o…
$1,16M
Parametry nieruchomości w Polemi, Cypr

Tanie
Luksusowe
