Mieszkania na sprzedaż w Pentalia, Cypr

3 obiekty total found
Mieszkanie w Pentalia, Cypr
Mieszkanie
Pentalia, Cypr
Wielka wartość za pieniądze - Powrót do siebie do nieruchomości targowej. Ucieczka od rutyn…
$18,437
Zostaw prośbę
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Pentalia, Cypr
Mieszkanie
Pentalia, Cypr
Duży mieszkalny działka ziemia w Pentalia wieś, Pafos. Obiekt mieści się w 2 strefach plano…
$172,848
Zostaw prośbę
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Pentalia, Cypr
Mieszkanie
Pentalia, Cypr
Odkryj ten wspaniały plac mieszkalny w malowniczej Pentalii, dzielnicy Pafos, W okolicy zna…
$201,656
Zostaw prośbę
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parametry nieruchomości w Pentalia, Cypr

