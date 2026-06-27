Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dystrykt Pafos
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem bungalowów z widokiem na góry w Dystrykt Pafos, Cypr

;
Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow z 2 sypialniami w Mousere, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Mousere, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Odkryj komfortowe mieszkanie w tym odnowionym bungalow dostępne do wynajęcia w spokojnej mie…
$1,175
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się