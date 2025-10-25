Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pano Polemidia Community
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pano Polemidia Community, Cypr

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Pano Polemidia Community, Cypr
Dom 2 pokoi
Pano Polemidia Community, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 bedroom house near the new hospital. there is a wardrobe that can be converted into a thir…
$360,159
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pano Polemidia Community, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się