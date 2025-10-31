Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z widokiem na morze w Pafos, Cypr

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 124 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 124 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 124 m²
For rent: Modern office space of 124 m² on the top floor, accessible by elevator. This brigh…
$3,135
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Discover a prestigious office space available for rent in an ultra-modern smart building, pe…
$7,664
za miesiąc
Zostaw prośbę
