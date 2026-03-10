Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Nikozja, Cypr

2 obiekty total found
Penthouse w Nikozja, Cypr
Penthouse
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 6
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Chrysaliniotissa, Nicosia, ten stylowy apartament z dw…
$311,948
Penthouse w Nikozja, Cypr
Penthouse
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
Ten dobrze zaprojektowany apartament z 2 sypialniami zapewnia przestronne nowoczesne życie w…
$336,893
