Residence with a swimming pool in a picturesque area, Avgorou, Cyprus

Apesia, Cyprus

od €640,000

Trylogia jest żywa pod każdym względem – trio przełomowych budynków przy plaży otaczających tętniący życiem wewnętrzny plac, w samym sercu zamożnego nabrzeża Limassol. Jest to największy rozwój wznoszenia nieba o mieszanym przeznaczeniu w regionie Morza Śródziemnego, miejsce do dobrego życia, ciężkiej pracy i zabawy, długo po tym, jak słońce Cypru zanurzy się poza horyzontem morskim. Trylogia jest tak samo doświadczeniem, jak miejscem docelowym, gdzieś i czymś, co gromadzi ludzi, aby dzielić się wszystkim, co jest wspaniałe w życiu na naszym pocałowanym słońcem brzegu. Ożywiony dzięki światowej klasy współpracy architektów, projektantów i programistów, Trylogia to wyjątkowa okazja, aby wziąć udział w ciągle zmieniającej się historii miasta i rozpocząć nowy ekscytujący rozdział. Rodzaje mieszkań: 1, 2, 3, 4, 5 sypialni Całkowita powierzchnia objęta: 98 mkw. - 815 mkw. Cena: € 640 000 - € 10 500 000 Cena nie zawiera podatku VAT.