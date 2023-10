Pirga, Cyprus

od €340,000

Oszałamiający, ogrodzony kompleks trzech bloków z basenem komunalnym, w pełni wyposażoną siłownią, miejscem do grillowania, miejscem dla dzieci, ogrodami krajobrazowymi, z łatwym dostępem do plaży, do miasta Larnaca i do autostrady. Apartament z 3 sypialniami i widokiem na morze i 96 mkw. prywatny ogród na dachu 340 000 € na sprzedaż w Larnace na Cyprze Efektywność energetyczna A + Kuchnia z mechanizmem szaf zamykających miękko Liczniki granitu Łazienka główna Prywatne pomieszczenia magazynowe Szafy od podłogi do sufitu Telefon wejściowy bezpieczeństwa Panele słoneczne do podgrzewania wody System ciśnienia wody Ukryte zaopatrzenie jednostek klimatyzacji Przepisy dotyczące inteligentnego domu Opcja parkietu Prywatne miejsca parkingowe Dostawa w marcu 2025 r