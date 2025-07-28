  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny av

Limassol, Cypr
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
Kompleks mieszkalny av
1
ID: 32722
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Limassol District
  • Miasto
    Limassol

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

Limassol, Cypr
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny av
Limassol, Cypr
Cena na żądanie
