Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Nata
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Nata, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa w Nata, Cypr
Willa
Nata, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Nata, Cypr
Willa
Nata, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Nata, Cypr
Willa
Nata, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Tut TravelTut Travel
Willa w Nata, Cypr
Willa
Nata, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nata, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się