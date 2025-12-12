Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mosfiloti
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Mosfiloti, Cypr

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mosfiloti, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Mosfiloti, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Ta wspaniała rezydencja z czterema sypialniami, otoczona ogrodami z manicure, daje zapierają…
$919,676
Parametry nieruchomości w Mosfiloti, Cypr

Tanie
Luksusowe
