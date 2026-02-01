Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mesogi
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Mesogi, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Do wynajęcia: W spokojnej i spokojnej dzielnicy Mesogi, ta przestronna, oddzielona willa of…
$4,699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mesogi, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
Realting.com
Udać się