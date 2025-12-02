Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mesa Chorio
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Mesa Chorio, Cypr

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Mesa Chorio, Cypr
Dom 4 pokoi
Mesa Chorio, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4 sypialnie willa w okolicy Mesa wsi Pafos 3 minuty od szkoły międzynarodowej na parterze ot…
$3,227
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się