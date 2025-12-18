Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Lofou, Cypr

Dom 7 pokojów w Lofu, Cypr
Dom 7 pokojów
Lofu, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Wyjątkowa inwestycja! W pełni operacyjne zakwaterowanie turystyczne składające się z 4 niez…
$864,241
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
