Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Lofou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Lofou, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Lofu, Cypr
Mieszkanie
Lofu, Cypr
Powierzchnia 329 m²
Ten unikalny, tradycyjny kamienny dom wiejski położony jest w miejscowości Lofou 20 min od L…
$288,081
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Lofu, Cypr
Mieszkanie
Lofu, Cypr
Dostępna do sprzedaży jest niezdzielona część 1 / 2 gruntów mieszkalnych, która odpowiada po…
$61,073
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lofou, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się