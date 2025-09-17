Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limnatis
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Limnatis, Cypr

3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Limnatis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limnatis, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
Ten dwupokojowy apartament w Eden Golf, Geroskipou, łączy nowoczesny styl z funkcjonalnością…
$397,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Limnatis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limnatis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 183 m²
Ten trzypokojowy apartament w Eden Golf, Geroskipou, oferuje hojną przestrzeń i wyrafinowany…
$480,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Limnatis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limnatis, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Ten jednopokojowy apartament w Eden Golf, Geroskipou, oferuje stylowy i praktyczny salon w p…
$274,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
AdriastarAdriastar
Kawalerka w Limnatis, Cypr
Kawalerka
Limnatis, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Ten nowoczesny apartament w Eden Golf w Geroskipou, w pobliżu Pafos, jest doskonałą mieszank…
$192,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Limnatis, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się