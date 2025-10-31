Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z widokiem na góry w Limassol Municipality, Cypr

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 270 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 270 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z Ogród
z Widok na morze