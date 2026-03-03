Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lefka, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lefka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lefka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/5
2 + 1 Sypialnia Apartament Apartament 2 + 1 sypialnia oferuje elastyczny i przestronny układ…
$432,722
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Lefka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lefka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/5
3- Sypialnia Apartament Apartament z trzema sypialniami jest przeznaczony do maksymalnego ko…
$526,283
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Lefka, Cypr

