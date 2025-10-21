Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Latsia Geri Municipality, Cypr

Latsia
14
Yeri
5
19 obiektów total found
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa "Vienna", Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Citio 2 – Villa "Siena", Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa "Si…
$445,000
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos district, with 180 sq.m. covered i…
$329,945
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 034 m²
A stunning three-level villa, designed for those who appreciate space, comfort, and refined …
$3,37M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$326,611
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 183 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
Willa 3 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Luksusowa rezydencja z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Mesa Chorio - Pafos z zada…
$296,919
Willa 4 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 4 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in the off-plan stage (construction will begin after the conclusion of the sa…
$808,685
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Α klasyczny styl, cztery sypialnie, willa wybudowana wewnątrz pełnej działki. Willa jest szc…
$695,111
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 164 m²
Luksusowa willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Mesogi - Pafos, o powierzchni 164 m2. zad…
$290,287
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Willa 4 pokoi w Yeri, Cypr
Willa 4 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$329,945
Parametry nieruchomości w Latsia Geri Municipality, Cypr

