Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Latsia - Geri Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Latsia Geri Municipality, Cypr

Latsia
83
Yeri
37
2 obiekty total found
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Latsia Geri Municipality.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Latsia Geri Municipality, Cypr

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się