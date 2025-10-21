Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Latsia Geri Municipality, Cypr

Latsia
122
Yeri
68
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Latsia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 4
Low-rise complex with a parking in a residential area of Nicosia, Cyprus We offer spacious …
$276,045
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Latsia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Latsia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of villas on the outskirts of Nicosia, Cyprus We offer spacious and luxury vill…
$803,140
Zostaw prośbę
