Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Laneia
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Laneia, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Lania, Cypr
Willa
Lania, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Villa in Lania 4 bedroom ,2kitchens ,4bathrooms 20 minutes from Limassol and troodos mountai…
$1,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Laneia, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się