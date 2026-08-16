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Sklepy na sprzedaż w Lakatameia, Cypr

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Sklep 207 m² w Lakatameia, Cypr
Sklep 207 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 207 m²
Sklep z mezzaniną w Lakatameia, w Nikozji. Obiekt cieszy się bardzo dobrym dostępem do autos…
$466,284
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Sklep 65 m² w Lakatameia, Cypr
Sklep 65 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 65 m²
Kupuj na sprzedaż w Deryneia - Prowincja Famagusta. Sklep składa się z 60 m2 wnętrza, zadasz…
$115,114
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