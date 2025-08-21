Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kyperounta
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kyperounta, Cypr

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Kyperounta, Cypr
Willa
Kyperounta, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż: przestronna willa z 5 sypialniami w spokojnej górskiej miejscowości Kyperounta,…
$349,163
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kyperounta, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się