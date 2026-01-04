Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kyperounta
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Kyperounta, Cypr

1 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Kyperounta, Cypr
Mieszkanie
Kyperounta, Cypr
Ziemia mieszkalna 787m ² z niesamowitym widokiem panoramicznym w Kyperounta wsi Limassol. Ob…
$97,947
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kyperounta, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się